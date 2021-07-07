ترامب يرفع دعوى جماعية ضد "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر" لإنهاء حظره

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رفع دعوى قضائية جماعية ضد شركات "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر"، ورؤسائها التنفيذيين.

جاء هذا في تصريحات للرئيس الأمريكي السابق في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال ترامب: "اليوم، بالاشتراك مع معهد سياسة أمريكا، أولا، أرفع دعوى جماعية كبرى ضد عمالقة التكنولوجيا الكبار، والتي تشمل فيسبوك وغوغل وتويتر".

وأوضح ترامب أن الدعوى القضائية تضم الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات، وهم مارك زوكربيرج، وسوندار بيتشاي، وجاك دورسي.

وأوضح أنه يطالب بوضع نهاية لعمليات "الإسكات"، و"الوضع في القائمة السوداء"، التي "ليست دستورية وغير أمريكية".

وتم حظر حسابات الرئيس الأمريكي بشكل كامل من "تويتر"، وتم حظره من "فيسبوك" للعامين المقبلين عقب أحداث الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي.