لماذا تغلق بعض الدول مقراتها الدبلوماسية في أفغانستان؟

ذكرت تقارير إعلامية أن عدة دول بدأت إغلاق أو تقييد أنشطة بعثاتها الدبلوماسية في أفغانستان، إثر إعلان الجيش الأمريكي أنه أنجز نحو 90 في المئة من عملية الانسحاب.

وقالت شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الأربعاء، إن توسع مناطق سيطرة حركة "طالبان"، تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد، تسبب في وجود مخاوف أمنية لدى العديد من الدول، التي قرر بعضها إغلاق قنصلياته في أفغانستان.

ولفتت الشبكة إلى أن ألمانيا وتركيا وروسيا، أعلنت إغلاق مقراتها الدبلوماسية في مدينة مزار شريف، شمالي البلاد، بينما قررت طاجيكستان وأوزبكستان، والهند، وإيران وباكستان، تقليص أنشطة قنصلياتها في أفغانستان.

عدة دول تغلق قنصلياتها في #أفغانستان بسبب المخاوف الأمنيةhttps://t.co/MUf4a2HIBl — CGTN Arabic (@cgtnarabic) July 7, 2021

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين حركة "طالبان" والقوات الحكومية مع قرب استكمال انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت سحب قواتها من أفغانستان منذ مايو/ أيار الماضي، وتعهدت باستكمال عملية الانسحاب بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل، بينما أعلنت أمس الثلاثاء، أنها سلمت العديد من المنشآت العسكرية لوزارة الدفاع الأفغانية وأنها أنجزت أكثر من 90 في المئة من عملية الانسحاب حتى الآن.