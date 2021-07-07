ظهور طفرة جديدة لـ"كورونا" في إسرائيل

ظهرت طفرة جديدة من فيروس "كورونا" في إسرائيل، أطلق عليها الجهاز الصحي الإسرائيلي "دلتا بلوس".

وأفاد موقع "I24" بأنه تم تسجيل 4 حالات إصابة بالطفرة الجديدة من الفيروس، فيما يجري حاليا رصد ومتابعة للحالات المكتشفة وتحقيقات حول إصابتهم.

ونقل الموقع تصريحات عن الدكتور أورن كوبيلر، من جامعة تل أبيب، قال فيها: "إن تطور الطفرات عملية طبيعية لدى الفيروسات، بعد عدة تغييرات، جزء من هذه الطفرات تستقر وتصبح الأبرز، وعندما تتراكم الطفرات تتشكل سلالة جديدة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل حالات إصابة بسلالة "لامدا" من فيروس كورونا المنتشر في أمريكا الجنوبية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل أربع حالات، منها في العاصمة لندن، وواحدة في جنوب غرب إنجلترا وأخرى في ويست ميدلاندز.

وتم تحديد متغير "لامدا"، في البداية في بيرو وتشيلي والإكوادور والأرجنتين، في نهاية عام 2020. من المفترض أن هذا النوع من المرض يحتوي على العديد من الطفرات في بروتين "سبايك"، الذي يؤثر على درجة العدوى. حتى الآن، ليس لدى العلماء أي دليل على أن السلالة الجديدة تثير مسارًا أكثر خطورة من "كوفيد 19" أو تضعف تأثير اللقاحات. ومع ذلك، أوصى الأطباء بالاهتمام بأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر وفقدان أو تغير حاسة الشم والتذوق.