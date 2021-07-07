أردوغان يتحدث عن إنجاز لم يحققه أحد في العالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا حققت إنجازات لم يتمكن أحد في العالم من تحقيقها في مجال الإسكان، مشيرا إلى توفير منشآت سكنية وخدمية لملايين الأتراك.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرتها وكالة الأنباء التركية "الأناضول" على "تويتر" اليوم الأربعاء، أشارت فيها إلى قول أردوغان، إن تركيا شيدت خلال االعقدين الأخيرين أكثر من 1.1 مليون وحدة سكنية عبر مؤسسة الإسكان.

#عاجل | الرئيس #أردوغان: في العقدين الأخيرين وعبر مؤسسة الإسكان حققنا ما لم يتمكن أحد في العالم من إنجازه، وفرنا لمواطنينا امتلاك منازل باستثمار يقارب 200 مليار ليرة تركية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 7, 2021

وذكر الرئيس التركي أنه تم تشييد 24 ألف مرفق عام مثل المدارس والمستشفيات والملاعب.

وبحسب تصريحات أردوغان فإن الحكومة التركية وفرت منازل جديدة لـ 5 ملايين تركي، مشيرا إلى أن تلك المنشآت تمكن الملايين من الشعب التركي من العمل والدراسة وممارسة الرياضة والعبادة بأمان.

#عاجل | #أردوغان: وفرنا منشآت للملايين من شعبنا حيث يمكنهم العمل والدراسة والعبادة وممارسة الرياضة بأمان — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 7, 2021

وقال الرئيس التركي إن حجم الاستثمارات في هذا المجال وصل إلى 200 مليار ليرة تركية أي نحو 23 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من بناء 12 ألف سكن من فئة المساكن الاجتماعية، بينما سيتم بناء 76 ألفا أخرى، ضمن حملة كبرى لبناء 100 ألف مسكن اجتماعي.