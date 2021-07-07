إثيوبيا تعلن السماح بوصول طائرات المساعدات الإنسانية إلى تيغراي

قالت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، إنها سمحت لطائرات المساعدات الإنسانية بالوصول إلى إقليم تيغراي هذا الأسبوع، لكن رئيس الطيران المدني الإثيوبي أكد عدم وصول أي رحلات من هذا النوع إلى الإقليم حتى الآن.

وقالت السلطات الإثيوبية على "تويتر": "منذ يوم الاثنين الموافق 5 يوليو/ تموز، أعطت الحكومة الفيدرالية تصريح طيران لكل الأطراف المعنية بتقديم خدمات إنسانية في منطقة تيغراي"، بحسب "رويترز".

لكن ويسنيليه هونيغناو، المدير العام لهيئة الطيران المدني الإثيوبي، قال إنه لم تقلع أية رحلات من هذا النوع من أديس أبابا هذا الأسبوع.

وأضاف: "إن التصريح يجب أن يمر على وزارة الشؤون الخارجية، وبعد ذلك ينبغي أن يصلنا، حتى الآن لم نتسلم شيئا من الوزارة".

وأضاف: "لم تغادر أي رحلة من أديس أبابا إلى ميكيلي، إذا كانت هناك أي رحلات كنت سأعلم".

وقالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان مقتضب إنها ترحب بإعلان الحكومة الإثيوبية السماح بوصول طائرات المساعدات.

بدأت إثيوبيا حربا في إقليم تيغراي، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، وأكدت وقتها أنها ترد على هجمات قامت بها جبهة "تحرير شعب تيغراي" ضد الجيش الإثيوبي، متعهدة بأنها لن تأخذ وقتا طويلا، إلا أن تبعات هذه الحرب ما زالت ممتدة.