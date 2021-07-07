البحرية الإسرائيلية تشتري 4 سفن "شيلداغ" بقيمة 30 مليون دولار... صورة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها بصدد شراء أربعة سفن عسكرية من طراز "شيلداغ" لصالح سلاح البحرية.

قال مدير المشتريات في وزارة الدفاع إنه تم توقيع اتفاقية مع شركة "أحواض بناء السفن الإسرائيلية" لشراء السفن المذكورة بقيمة 100 مليون شيكل (30.58 مليون دولار)، بحسب قناة i24news الإسرائيلية في نسختها العربية.

ويدور الحديث عن سفينة استطلاع سريعة، تمتاز بقدرات كبيرة على المناورة، وتحمل أنظمة أسلحة من الأكثر تطورا في العالم، بحسب المصدر ذاته.

والسفينة التي يبلغ طولها 32.5 متر ووزنها 95 طنا وسرعتها 40 عقدة، ستوفر "استجابة واسعة للتهديدات التي تتطور في ميدان القتال خلال السنوات الأخيرة".

من جانبه، علق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على الاتفاق قائلا: "أرحب بالاتفاق لشراء 4 سفن شيلداغ لسلاح البحرية".

وأضاف غانتس في تغريدة بحسابه على تويتر: "يدور الحديث عن خطوة أمنية واجتماعية تسمح لنا بتقوية سلاح البحرية والصناعات الأمنية والشركات الإسرائيلية التي توظف العديد من العمال".

אני מברך על ההסכם לרכישת 4 ספינות שלדג לחיל הים. זה מהלך ביטחוני וחברתי שמאפשר לנו לחזק את חיל הים ואת התעשייה הביטחונית והחברות הישראליות שמעסיקות עובדים רבים.



נמשיך לפעול להעצמת צה״ל על כלל זרועותיו. https://t.co/S6ENHFQ4T9 — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) July 7, 2021

واعتبر غانتس في تصريحات نقلتها القناة أيضا أن السفن من طراز شيلداغ "تمكن سلاح البحرية الإسرائيلي من تحديث قدراته"، مضيفا "وكما شهدنا هذا خلال عملية "حارس الأسوار" (المواجهة الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة في مايو/ أيار الماضي)، كل هذا، مع أداء مهماتها لحماية الحدود البحرية الإسرائيلية".