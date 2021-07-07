إيطاليا تعلن مشاركتها في مهمة عسكرية بمضيق هرمز

كشف وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، عن مشاركة بلاده في مهمة عسكرية لتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز.

جاء هذا خلال إحاطة برلمانية بشأن مشاركة روما في المهام العسكرية الدولية، أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ، اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن الوزير أنه: "من بين المهام التي تم إطلاقها حديثا نعتزم تقديم مساهمة عملياتية لمبادرة المراقبة البحرية الأوروبية في مضيق هرمز المسماة (إيماسوه)".

وأوضح أن هذه المساهمة في تأمين الملاحة في المضيق ستكون من خلال استخدام "وحدة بحرية ونظام رصد جوي".

وذكر الوزير غويريني، أن مهمة " إيماسوه"، انطلقت العام الماضي، عقب الفترة التي شهدت اعتداءات على السفن التجارية العابرة للمضيق.

وشدد الوزير الإيطالي على أن الهدف من المشاركة في هذه المهمة العسكرية هو حماية حرية الملاحة في المضيق.

ولفت الوزير إلى أنه يفضل اللجوء للحوار واللقاء بين الدول الساحلية بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة.