ظريف يكشف نتائج انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن مستقبل السلام في أفغانستان لن يواجه أي عقبة بعد جلاء القوات الأمريكية منها.

نشر ظريف تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، تعليقا على مباحثات بلاده مع التيارات السياسية الأفغانية، التي استضافتها إيران، اليوم.

وأفاد وزير الخارجية الإيراني بأنه مع انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي الأفغانية، لن تبقى أي عقبة أمام الشعب الأفغاني بكل طوائفه السياسية، لتدشين مستقبل سلمي ومزدهر للأجيال المقبلة في البلاد، مؤكدا أن إيران تقف إلى جوار الأفغان، دوما.

واعتبر ظريف أن واشنطن "هزمت" في أفغانستان، ووجودها هناك أدى إلى دمار البلاد.

Honored to be host of cordial & substantive dialog between senior Afghan reps.



As foreign forces leave Afghanistan, no impediment remains for Afghans of all political stripes to chart a peaceful & prosperous future for the next generation.



Iran stands with our Afghan brethren. pic.twitter.com/nABlJfdXaP — Javad Zarif (@JZarif) July 7, 2021

وأبدت أفغانستان، في وقت سابق، موافقة مبدئية على عقد اجتماع ثلاثي مع إيران وباكستان حول الدعم الإقليمي لعملية السلام الأفغانية، في وقت تتعثر فيه مفاوضات السلام بين الحكومة وحركة طالبان وتتصاعد العمليات القتالية بين الجانبين.

يذكر أيضا أنه في نهاية شباط/ فبراير من العام الماضي، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا، وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى.

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

وكانتالإدارة الأمريكية قد أعلنت قبل ذلك، بدء سحب قواتها من أفغانستان في الأول من أيار/مايو الماضي، وبحلول 11 أيلول/سبتمبر ستكمل الانسحاب بالتنسيق مع الحلفاء.

وأنهت بالفعل الولايات المتحدة خروج أكثر من 90% من قواتها في أفغانستان، بحسب آخر البيانات من القيادة المركزية الأمريكية.