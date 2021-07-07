وزيرا الدفاع التركي والأمريكي يبحثان ملف تشغيل مطار كابول

أجرى وزيرا الدفاع التركي خلوصي آكار، والأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بحثا خلاله آخر التطورات في ملف تشغيل مطار العاصمة الأفغانية كابول بشكل "آمن".

ووصفت وزارة الدفاع التركية في بيان، المباحثات بين آكار وأوستن بأنها كانت إيجابية، وقالت إن الوزيرين اتفقا على مواصلة التباحث غدا الخميس، بحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أواخر الشهر الماضي، أنها بحثت مع وفد أمريكي مجالات التعاون بخصوص تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية.

وكانت الحكومة التركية قد اقترحت، مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي، خطة لتشغيل مطار كابول، ما يمنحها فرصة إضافية في إبقاء مقاتليها في هذا البلد الذي تنسحب منه القوات الأمريكية.

وفي وقت لاحق ذكر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده "كانت تقوم بمهمة تأمين مطار العاصمة الأفغانية ضمن مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأنه بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، لن تتمكن أنقرة وحدها من القيام بتلك المهمة، وستحتاج إلى دعم دولي".