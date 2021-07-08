لافروف: الغرب قد يسعى لـ"زعزعة استقرار روسيا" قبل الانتخابات البرلمانية  

أكد وزير الخارجية الروسي، أن الدول الغربية ستسعى لزعزعة الاستقرار في البلاد، قبل الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في 19 أيلول/ سبتمبر المقبل، عبر التحريض على الاحتجاجات.

فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك. وقال لافروف، اليوم الخميس إنه "يمكن الافتراض أنه قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستكون هناك محاولات جديدة لتقويض وزعزعة استقرار الوضع، والتحريض على بعض الاحتجاجات، حتى الاحتجاجات العنيفة منها، كما يحب الغرب أن يفعل دوما".

وأضاف أنه "قد يطلق الغرب حملة عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات"، لافتا إلى أن "هذه السيناريوهات التي رسمها الغرب لن تتحقق".

هذا وستجري الانتخابات القادمة في روسيا على مستويات مختلفة، بما فيها والبرلمانية منها، في 19 أيلول/ سبتمبر 2021، في يوم التصويت الموحد.

يذكر أن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أشار في وقت سابق، إلى أن هناك محاولات خارجية لتأجيج التوتر الاجتماعي في روسيا قبل الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أهمية اعتراض أي محاولات لإلحاق الضرر بالمصالح الوطنية وحقوق المواطنين الروس.