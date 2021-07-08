لافروف: التهديدات بوقوع هجمات إرهابية في ظل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان تتزايد

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن التهديدات بوقوع هجمات إرهابية في أفغانستان، تتزايد في ضوء انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، لافتا إلى أن تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) يعزز من تواجده شمالي أفغانستان.

فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك. وقال لافروف مخاطبًا طلاب جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، إن "المشكلة الرئيسية هي التهديد المتزايد للهجمات الإرهابية. حركة طالبان [المحظورة في روسيا] تتصرف بشكل أكثر عدوانية".

وأضاف وزير الخارجية أن "إحجام كابول عن تشكيل حكومة انتقالية تماشيا مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها وسط انسحاب القوات الأمريكية يعزز الحل العدواني للصراع"، موضحا أنه "بانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، تعترف بفشلها في مهمتها هناك".

وتابع أنه "إذا تعرض طاجيكستان لهجوم، فسوف تنظر منظمة معاهدة الأمن الجماعي على الفور في ذلك. وقد زار ممثلو المنظمة الحدود الطاجيكية الأفغانية".

ولفت لافروف إلى أن "تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا] يعزز وجوده في الأجزاء الشمالية من أفغانستان، بالقرب من الحدود مع الحلفاء الروس".

وأعلنت الإدارة الأمريكية بدء سحب قواتها من أفغانستان في الأول من مايو/ أيار الماضي، وأنها بحلول 11 سبتمبر/ أيلول ستكمل الانسحاب بالتنسيق مع الحلفاء.