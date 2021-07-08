رئيس جنوب إفريقيا السابق يسلم نفسه تنفيذا لحكم بالسجن 15 شهرا

أعلنت السلطات في جنوب إفريقيا، أن الرئيس السابق جاكوب زوما، سلم نفسه تنفيذا لحكم بالسجن 15 شهرا بعد إدانته بازدراء المحكمة.

جوهانسبرغ - سبوتنيك. وذكرت إدارة الخدمات الإصلاحية في جنوب إفريقيا، في بيان أن "زوما سلم نفسه للشرطة لبدء قضاء عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا في مركز إسكتورت الإصلاحي".

وأضافت أن "زوما سيخضع لجميع عمليات القبول في المراكز الإصلاحية، كما سيتبع معه التعليمات ذات الصلة المتعلقة بقبول وتوجيه الأشخاص المسجونين حديثا".

وكان المتحدث باسم وزارة الشرطة في جنوب إفريقيا ليراندزو ثيمبا، أكد أن الرئيس السابق جاكوب زوما محتجز لدى الشرطة بعد أن سلم نفسه الأربعاء.

وقال ثيمبا "زوما سلم نفسه اليوم ليقضي 15 شهرا في السجن بتهمة ازدراء المحكمة".

وحكمت المحكمة الدستورية في البلاد على زوما بالسجن 15 شهرا الأسبوع الماضي لتحديه تعليمات في وقت سابق من هذا العام للإدلاء بشهادة في تحقيق في الفساد خلال السنوات التسع التي قضاها في السلطة حتى عام 2018.