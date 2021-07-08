جونسون: أغلب القوات البريطانية انسحبت من أفغانستان

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، إنه تم انسحاب أغلبية القوات العسكرية البريطانية الموجودة في أفغانستان.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko الحكومة الأفغانية وطالبان يتفقان في إيران على أن الحرب ليست حلا للمشكلة . جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جونسون أمام مجلس العموم البريطاني، وأكد خلالها أن جميع القوات البريطانية ستترك أفغانستان عائدة إلى المملكة المتحدة.

وأوضح جونسون: "جميع القوات البريطانية المكلفة بمهمة الناتو في أفغانستان ستعود إلى الوطن، لأسباب واضحة لن أفصح عن الجدول الزمني لانسحابنا، لكن يمكنني أن أخبر مجلس العموم أن معظم أفرادنا قد غادروا بالفعل".

ونفى رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده تقلل من شأن التحدي المتمثل في مهمة الناتو في أفغانستان، متعهدا بمواصلة دعم كابول بعد انسحاب القوات.

وأضاف جونسون: "لم يكن القصد من الوجود العسكري الدولي في أفغانستان أن يكون دائمًا، فنحن وحلفاء الناتو كنا دائما نعتزم سحب قواتنا، لكن السؤال الوحيد كان متى سيكون الانسحاب، ولم يوجد أبدا توقيت مثالي لهذا الانسحاب".

وفي وقت سابق، قالت الحكومة الأفغانية، يوم الثلاثاء الماضي، إنها تعمل على احتواء الموقف بعد تكثيف حركة "طالبان" عملياتها القتالية، مؤكدة استعادة السيطرة على عدد من الأحياء التي أعلنت الحركة السيطرة عليها الفترة الماضية.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن حمد الله محب، مستشار الأمن القومي الأفغاني، قوله في مؤتمر صحفي، إنه تمت استعادة السيطرة على 14 حيا خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا أن "الحكومة تقدم الخدمات للمواطنين في المناطق التي تسيطر فيها طالبان على المباني الحكومية فقط".