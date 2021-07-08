الهند تقدم طريقة "مبتكرة" لاستغلال الطاقة الشمسية والمحافظة على المياه... فيديو

الآن، تتطلع كاليفورنيا إلى الفوائد المستمدة من العديد من منشآت القنوات الناجحة في الهند. مع أكبر شبكة قنوات ري في العالم، و290 يومًا من أشعة الشمس المتوسطة، فإنها تتمتع بموقع فريد للتخفيف من النقص الحاد في المياه من خلال هذا الابتكار الناشئ للمزارع الشمسية التي تغطي القنوات.

بحثت جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز عن هذه الطريقة للاستخدام في كاليفورنيا، وتقول إنه علاوة على توليد الطاقة الخضراء، ستوفر 63.5 مليار غالون من المياه من التبخر سنويًا، وهو مكسب كبير غير متوقع للدولة التي تحصن المياه في بعض الأحيان وتعاني بانتظام من الجفاف.

وجد الباحثون في الهند أن المياه الجارية تحت الألواح تبردها أيضًا، مما يمنع ارتفاع درجة الحرارة ويؤدي إلى زيادة متوسط ​​الكفاءة بنسبة تتراوح بين 2 و5%.

روجر باليس، أحد المؤلفين المشاركين في الورقة، قال: "ببساطة هذه الدراسة هي خطوة مهمة جدًا نحو تشجيع الاستثمارات لإنتاج الطاقة المتجددة مع توفير المياه أيضًا".