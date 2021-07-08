وفد من حركة طالبان يصل إلى موسكو لإجراء مباحثات

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، سهيل شاهين، اليوم الخميس، وصول وفد من الحركة إلى موسكو لإجراء مباحثات في زيارة عمل تستغرق يومين.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "وصل الوفد إلى موسكو صباح اليوم. ستستغرق الزيارة يومين".

وتأتي الزيارة في ظل تدهور سريع في الأوضاع الأمنية في أفغانستان، مع اقتراب انسحاب القوات الأجنبية من البلد الآسيوي من اكتماله.

وزعمت حركة "طالبان" الأفغانية السيطرة على 169 منطقة في البلاد من أصل نحو 400، خلال الشهرين الماضيين.

وقال المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "عدد المناطق التي استولى عليها المجاهدون بلغت 169 منطقة"، لافتًا إلى أنه "تم السيطرة بالفعل على 70 منطقة خلال الشهرين الماضيين، واستعادة 99 منطقة من قبضة القوات الحكومية من دون قتال".

ولم تستجب وزارتا الداخلية والدفاع في أفغانستان، لطلب وكالة "سبوتنيك"، بالتعليق على تصريحات "طالبان" بشأن المناطق التي سيطرت عليها الحركة خلال الشهرين الماضيين.

وكان مصدر أكد لوكالة "سبوتنيك" أن "طالبان" شنت، أمس الأربعاء، أول هجوم لها على عاصمة إقليمية منذ بدء حملتها الشاملة ضد القوات الأفغانية في أيار/ مايو، مستهدفة قلعة ناو عاصمة إقليم بادغيس، حيث اندلع قتال في أنحاء متفرقة من المدينة وتم فتح سجن المدينة وفر نحو 200 سجين.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت بدء سحب قواتها من أفغانستان، في الأول من أيار/مايو الماضي، وبحلول 11 أيلول/سبتمبر، ستكمل الانسحاب بالتنسيق مع الحلفاء.

وأنهت الولايات المتحدة بالفعل خروج أكثر من 90 في المئة من قواتها في أفغانستان، بحسب آخر البيانات من القيادة المركزية الأمريكية.