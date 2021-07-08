اتفاقات بالجملة بين الأدرن وإسرائيل خلال اجتماع وزيري الخارجية

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في الأردن واتفقا على التعاون في مجالي التجارة والمياه، حسب بيان صادر عن مكتب لابيد.

القدس- سبوتنيك. ووفقا لبيان رسمي، اتفق الجانبان على زيادة حجم الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار إلى 700 مليون دولار سنويا، ضمنها 470 مليون دولار في إطار مواصفات التجارة الفلسطينية، والباقي بموجب مواصفات التجارة في إسرائيل.

ويأتي اتفاق الجانبين على هذه الزيادة بموجب بروتوكول باريس، الذي يشكل إطار التجارة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وأضاف البيان أن "الوزيرين اتفقا أيضا على دفع التعاون في مجالات متنوعة أخرى".

وفيما يتعلق بموضوع المياه، الذي أثار توترا دبلوماسيا بين الجانبين خلال ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، اتفق الوزيران على أن "تبيع إسرائيل للأردن 50 مليون كوب مياه إضافي سنويا. وسيتم إنهاء العمل على التفاصيل النهائية بواسطة فريقين مهنيين في الأيام المقبلة".

وتابع البيان: "الاتفاق حول بيع إسرائيل 50 مليون كوب مياه للأردن، في العام الحالي، وصل لاحقا إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، من أجل المصادقة عليه".

ونقل البيان عن لبيد قوله بعد اللقاء، إن المملكة الأردنية هي دولة مجاورة وشريكة هامة لدولة إسرائيل، وستواصل وزارة الخارجية إجراء حوار دائم من أجل الحفاظ على العلاقات وتعزيزها، وسنوسع التعاون الاقتصادي لمصلحة الدولتين. وأشكر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني على دفع هذه المواضيع.

وأضاف لابيد: "أشكر رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، على دعمه هذه الخطوة، ووزيرة الاقتصاد، أورنا بربيباي، ووزيرة الطاقة والمياه، كارين إلهرار، على دفع هذه المواضيع بخصوص الأردن، لتوسيع حجم التبادل التجاري".