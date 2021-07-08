ارتفاع ضحايا المبنى المنهار في ميامي الأمريكية إلى 60 قتيلا

أعلنت عمدة مقاطعة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، دانيلا ليفين كافا، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا المبنى المنهار في المقاطعة إلى 60 قتيلا ( العدد السابق 54)، وعدد المفقودين بلغ 80 شخصا.

واشنطن - سبوتنيك . وقالت عمدة المقاطعة، في مؤتمر صحفي، إن "عدد الوفيات المؤكدة حاليا بلغ 60 شخصا"، ووفقا لها، لا يزال مصير 80 شخصا مجهولا.

ووقعت مأساة انهيار المبنى السكني، الذي تم تشييده قبل 40 عاما في مدينة سيرفسايد قرب ميامي، صباح 24 من الشهر الماضي، وكان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018، ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.

وأعلنت السلطات أن نحو نصف الشقق الموجودة هناك، البالغ عددها 130، قد دُمرت، وتستمر أعمال البحث، وقد تم هدم بقايا المبنى في وقت سابق.