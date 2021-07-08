البيت الأبيض: جميع وفيات كورونا تقريبا تقع بين غير الملقحين

قال جيفري زينتس منسق الاستجابة لجائحة كورونا في البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن جميع حالات الوفاة تقريبا جراء فيروس كورونا تقع بين غير المطعمين.

وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريحات له أن جميع من يتم إدخالهم للمستشفيات للعلاج من كورونا، تقريبا، من غير الحاصلين على اللقاح، بحسب "رويترز".

وحذر زينتس من أن انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، يشكل خطرا خاصا على صغار السن.

ويوم الأحد الماضي، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثناء احتفاله بعيد استقلال الولايات المتحدة الـ 245، إن بلاده ستحتفل في القريب العاجل باستقلالها عن فيروس كورونا.

ولم تحقق إدارة بايدن هدفها المتمثل في تلقي 70 في المائة من الأمريكيين جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19 بحلول 4 يوليو/ تموز.

ولكن بايدن بيَّن إلى أي مدى تقدمت البلاد في مكافحة الوباء حيث قال، إنه "يمكن للناس العودة إلى العمل، الأطفال يعودون إلى مدارسهم. والاقتصاد آخذ في الارتفاع".

ووفقا لبيانات حكومية، تلقى 67 بالمائة من البالغين في الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما تم تطعيم 58 بالمائة بشكل كامل.