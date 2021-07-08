روحاني يزيح الستار عن خطوة هي الأولى من نوعها منذ الثورة الإيرانية

افتتح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، خمسة مشاريع وطنية تعود إلى وزارة الصناعة والتعدين، بقيمة تبلغ 40 ألف مليار تومان إيراني في محافظة كرمان (شرقي البلاد).

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الخميس، عن روحاني خلال اجتماع عقد اليوم، عبر الفيديو، خلال افتتاح تلك المشاريع، أن بلاده أطلقت المرحلة التاسعة والسبعين من الخطة الإيرانية التي ترمي إلى تدشين المشاريع الوطنية.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation روحاني يعتذر لمواطنيه بسبب موجة جديدة من انقطاع الكهرباء في البلاد

وأكد الرئيس الإيراني أن هناك رسالة مهمة بشأن افتتاح هذه المشاريع، من بينها رسالة للأصدقاء والأعداء على حد سواء، وهي أن الشعب الإيراني بفضل المواهب التي يتمتع بها، وكذلك شركاته وهيئاته ومؤسساته المعرفية وبنوكه وأسواقه المالية، يعد قادرا على خطوات الإنتاج المختلفة، بل والقفز في الإنتاج كافة عند الحرب الاقتصادية.

وشدد حسن روحاني على أن الشعب الإيراني بمؤسساته والمشاركة الواسعة من أبنائه، فضلا عن الاستخدام الأمثل لجميع مرافق البلاد، والتقنيات العالية والمهمة التي يمتلكها ويتمتع بها، دوما، قادر على الإنتاج، فضلا عن كونه يشهد كل يوم وكل أسبوع تدشين وافتتاح مشاريع مهمة للغاية في إيران.

ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس الإيراني قد افتتح مجمعا ضخما للصلب، يحتوي على فرن عمودي لصهر الحديد، وذلك لأول مرة بعد انتصار الثورة الإيرانية، وهو الأمر الذي له دلالة واضحة على أن الشعب والشباب والمهندسين والعمال الإيرانيين لا يترددون في المضي قدما بهدف رفعة إيران شموخها.