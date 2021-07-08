إعلام: دواء ألماني يقضي على أعراض كورونا خلال ساعات

تمكن عدد من الأطباء الألمان من علاج مريض كان يعاني من أعراض طويلة الأمد لفيروس كورونا المستجد، وذلك باستخدام دواء جديد.

وبعد ساعات من حصول المريض على الدواء "السحري"، اختفت أعراض المرض، في سابقة تعد الأولى من نوعها، بحسب موقع "أي 24 نيوز".

وأشار الموقع إلى أن الدواء الذي نجح أطباء في جامعة "إرلنغن" الألمانية في اكتشافه، لا يزال يخضع للتجارب.

والدواء الجديد الذي يحمل اسم "BC 007"، عبارة عن مركب طورته شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية برلين كيورز، بهدف علاج قصور القلب.

وبعد أن ساعد الدواء في شفاء رجل يبلغ من العمر 59 عاما من مرض كورونا طويل الأمد المعروف باسم "لونغ كوفيد"، يسعى الأطباء للتوسع في استخدامه في علاج المرضى.

ونقل الموقع عن الأطباء الذين تولوا علاج الرجل في ولاية بافاريا أن علامات التحسن ظهرت عليه في غضون ساعات قليلة من تناول الدواء الجديد.

وذكرت الجامعة في بيان لها أن الرجل استعاد شعوره بالتذوق والتركيز واختفت منه كافة الأعراض، ليغادر المستشفى بعد 3 أيام.

يذكر أن الدواء لا يزال في المرحلة الثانية من التجارب السريرية، وحتى الآن لم يتم طرحه في الأسواق.