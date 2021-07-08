بايدن: الولايات المتحدة حققت ما تريده في أفغانستان

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان سيكتمل بحلول 31 آب/ أغسطس.

واشنطن - سبوتنيك. و قال بايدن ، في كلمة متلفزة: "مهمتنا العسكرية في أفغانستان ستنتهي 31 آب/أغسطس. انسحاب القوات مستمر بطريقة آمنة ومنظمة... وبفضل الطريقة التي نظمنا بها انسحاب القوات، لم تقع أي إصابات بين الأمريكيين أو أي قوات أخرى".

وأضاف بايدن، قائلا، إن "الولايات المتحدة حققت ما تريده في أفغانستان".

وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة ستحتفظ بوجود دبلوماسي في أفغانستان وبجهودها لتحقيق التسوية في الجمهورية.

وقال "أنوي الحفاظ على وجودنا الدبلوماسي في أفغانستان".

وأكد أن الولايات المتحدة ستنسق مع الشركاء للحفاظ على أمن المطار الدولي في أفغانستان. ووفقاً له، ستشارك الولايات المتحدة في عمليات دبلوماسية تهدف إلى تحقيق تسوية. ويجب على دول المنطقة، التي تلعب دورًا مهمًا، أن تساعد في الوصول إلى تسوية، والولايات المتحدة ستعمل معها بشأن هذه القضية.

هذا وأنهت الولايات المتحدة بالفعل، خروج أكثر من 90 بالمئة من قواتها في أفغانستان، بحسب آخر البيانات من القيادة المركزية الأمريكية.

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" الأفغانية المتطرفة [المحظورة في روسيا]، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد، وانسحاب القوات الغربية من البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرغ في أوائل تموز/يوليو الحالي، نقلاً عن مصادر، أنه على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان طلبت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من طاجيكستان وكازاخستان وأوزبكستان، تقديم إيواء مؤقت لحوالي 9 آلاف مواطن أفغاني كانوا قد قدموا مساعدة للولايات المتحدة.