وكالة: تحطم طائرة تقل 9 أشخاص في السويد

نقلت وكالة "تي.تي" عن السلطات السويدية قولها إن طائرة تقل تسعة أشخاص تحطمت بعد إقلاعها خارج أوربرو في السويد اليوم الخميس.

وقال إميل جوستافسون قائد فريق الإنقاذ في مركز الإنقاذ المشترك للوكالة "إنها طائرة لرياضة القفز الحر بالمظلات وقد تحطمت بعد إقلاعها... ليس لدينا معلومات عن إصابات من كانوا على متنها".

وتحطمت الطائرة قرب مطار أوربرو. وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".