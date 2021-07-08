أول شركة إيرانية لتصنيع اللقاح تكشف حقيقة تعرضها لعملية تخريب أمريكية

نفت أول شركة إيرانية تتمكن من تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، ما تردد عن تعرض خطها الإنتاجي لعمليات تخريب أمريكية.

جاء هذا في بيان صادر عن العلاقات العامة في شركة "شفا فارمد" لتصنيع الأدوية، بحسب وكالة أنباء "فارس".

وقالت الشركة إن نبأ وقوع عملية تخريب من قبل الولايات المتحدة في شركة "شفا فارمد"، غير صحيح.

وأكدت الشركة أن العمل في خط إنتاج لقاح "كوف إيران بركت" متواصل بكامل طاقته في الوقت الحالي.

وأوضحت أن الأيام المقبلة سوف تشهد تسليم مجموعة جديدة من اللقاح الذي تم إنتاجه إلى وزارة الصحة.

وبحسب ما أعلن المسؤولون في وزارة الصحة فإن التطعيم بلقاح "كوف إيران بركت" قد بدأ من يوم أمس الأربعاء، في مراكز التلقيح العام في عدد من المحافظات.

وفي الشهر الماضي، نقلت وكالة إرنا، عن رئيس إدارة الغذاء والدواء الإيرانية، محمد رضا شانه ساز، أن بلاده تلقت طلبات عالمية للحصول على اللقاح المحلي المضاد لكورونا.

وشدد على أن إيران لن تقوم بعملية التصدير لهذا اللقاح المحلي إلى أن تكتمل حملة التطعيم العام في البلاد.