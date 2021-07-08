كندا: لن نسمح للسياح غير المطعمين بدخول البلاد

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الخميس، إن السياح الأجانب الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لن يكون مسموحا لهم دخول البلاد لبعض الوقت.

جاء هذا ردا على سؤال للصحفيين بشأن الموعد الذي سوف تسمح فيه الحكومة الكندية للسياح غير المطعمين بدخول البلاد، بحسب "رويترز".

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة الكندية ترفض أن تجعل التقدم الذي تم إحرازه في احتواء وباء كورونا عرضة للخطر.

وقبل نحو أسبوعين أعلنت الحكومة الكندية تخفيف قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا للأشخاص الذين حصلوا على تطعيم كامل.

وذكر بيان لحكومة جاستن ترودو أن الكنديين والسكان الحاصين على تطعيم كامل سوف يتم إعفاؤهم من شرط الإقامة 3 أيام داخل فندق ومن الخضوع لحجر الصحي لمدة 14 يوما عند وصول البلاد.