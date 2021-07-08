أمريكا تلبي دعوة هاييتي للمساعدة في التحقيق باغتيال الرئيس

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بأن السلطات الأمريكية تعمل بناء على طلب شرطة هايتي على تقديم المساعدة في التحقيق باغتيال رئيس البلاد.

واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس للصحفيين: "نحن على علم بالطلب المقدم من قبل الشرطة الوطنية الهايتية للمساعدة في التحقيق، والولايات المتحدة تعمل على تلبية ذلك".

وأضاف أن السلطات الأمريكية على اتصال منتظم بالقيادة في هايتي، بما في ذلك سلطات التحقيق في البلاد، لافتا إلى أن الوضع في هايتي "يتغير بسرعة".

وأكدت الولايات المتحدة أمس الأربعاء، أنها مستعدة لتلبية أي طلب مساعدة من قبل السلطات في هايتي بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده تدعو المسؤولين في هايتي إلى محاسبة مرتكبي جريمة الاغتيال، مضيفا "جاهزون للرد على أي طلب مساعدة من هايتي".

وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء، أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء في هايتي، كلود جوزيف، اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس في مقر إقامته الخاص.

يذكر أن مويس (53 عاما)، تولى رئاسة هايتي في 2017، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، التي جرت عام 2015، وتم إعادتها عام 2016، على خلفية عدم اعتراف المنافس بنتائج التصويت.