اجتماع بين روسيا وإثيوبيا لتعزيز التعاون العسكري.. أديس أبابا تشكر موسكو على الدعم

أفادت وسائل إعلام إثيوبية رسمية، بأن اللجنة الفنية العسكرية التعاونية المشتركة بين أثيوبيا وروسيا بدأت عقد اجتماعاتها الـ 11 بأديس أبابا.

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين لزيادة المعرفة والمهارات والتقنيات العسكرية المستخدمة.

ونقلت الوكالة عن وزيرة الدفاع الإثيوبية مارتا لويجي، قولها إن "التعاون المشترك بين روسيا قد تعزز خاصة بعد المناقشات التي أجراها رئيس الوزراء أبي أحمد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضافت الوزيرة أن "الحكومة الروسية قدمت دعما لأثيوبيا خلال عملية تطبيق القانون فى ولاية تيغراي باعتبارها أن القضية هي شأن داخلي في البلاد، بالإضافة إلى موقفها المؤيد لأثيوبيا فى مختلف القضايا والساحات الدولية ومن ضمنها الانتخابات العامة الإثيوبية التي عقدت مؤخراً وسد النهضة الإثيوبي.

كما عبرت الوزيرة عن أملها فى أن تساهم مخرجات الاجتماع فى خلق جو مساعد لتحقيق مصالح الدولتين.

بدوره، أشار نائب مدير التعاون العسكري الروسي بونتشوك أناتولي إلى العلاقات طويلة الآمد بين البلدين، مستشهداً بالتدريبات العسكرية المقدمة للعديد من أفراد قوات الدفاع الإثيوبية في روسيا.

وأكد أن الاجتماع سيعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.