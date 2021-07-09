السويد.. مقتل 9 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة جنوبي البلاد

موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "صن" البريطانية، عن الشرطة قولها: "كل من كانوا على متن الطائرة المتحطمة لقوا مصرعهم".
#BREAKING— Steve_Ampy 🏈 💬 (@steve_ampy) July 8, 2021
Several people died in the crash of an airplane after takeoff outside Orebro, #Sweden.
"It's a very severe accident," Swedish police said on their website. "Several people have died."
Police said the plane was carrying nine people.#Svenska pic.twitter.com/8Fj32kH5BX
يذكر أن الطائرة كانت تقل ثمانية مظليين بالإضافة إلى قائدها وتحطمت بعد مرور وقت وجيز من إقلاعها من مطار أوربرو.
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