السويد.. مقتل 9 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة جنوبي البلاد

أعلنت الشرطة السويدية، الخميس، مقتل 9 أشخاص جراء تحطّم طائرة صغيرة تستخدم للقفز بالمظلة بعد إقلاعها خارج مدينة أوربرو في جنوب السويد.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "صن" البريطانية، عن الشرطة قولها: "كل من كانوا على متن الطائرة المتحطمة لقوا مصرعهم".

#BREAKING



Several people died in the crash of an airplane after takeoff outside Orebro, #Sweden.



"It's a very severe accident," Swedish police said on their website. "Several people have died."



Police said the plane was carrying nine people.#Svenska pic.twitter.com/8Fj32kH5BX — Steve_Ampy 🏈 💬 (@steve_ampy) July 8, 2021

يذكر أن الطائرة كانت تقل ثمانية مظليين بالإضافة إلى قائدها وتحطمت بعد مرور وقت وجيز من إقلاعها من مطار أوربرو.