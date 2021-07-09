اللجنة الأولمبية تقرر منع الحضور الجماهيري في أولمبياد طوكيو

شعر الرياضيون وأعضاء الاتحادات الرياضية الوطنية بخيبة أمل بعد قرار منع الحضور الجماهيري في أولمبياد طوكيو، مؤكدين المضي قدما للمشاركة في البطولة رغم هذه الإجراءات.

وذكرت وكالة "رويترز" أن المنظمون قرروا منع حضور الجماهير في الأولمبياد بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في اليابان وإعلان حالة الطوارئ في العاصمة.

وقالت الأمريكية كندرا هاريسون، صاحبة الزمن العالمي في سباق 100 متر حواجز، للوكالة، إن "عدم وجود الجماهير لن يؤثر على آمالها في حصد ميداليتها الأولمبية الأولى".

واتفق إنغمار دي فوس، رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، مع تصريحات الاتحادات الرياضية الأخرى عندما عبر عن تفهمه واحترامه لقرار المنظمين.

وأضاف لـ"رويترز": "عدم وجود الجماهير في طوكيو أمر مؤسف، لكن الأهم هو إقامة الأولمبياد وأن يتنافس أفضل الرياضيين في العالم بعد سنوات من الاستعداد لهذه اللحظة المهمة"، مؤكدا أنه "رغم أن الأجواء ستكون مختلفة تماما غير أن الرياضيين سيركزون على ما يجب فعله من أجل النجاح وتحقيق أهدافهم".

وتنطلق أولمبياد طوكيو في 23 يوليو/ تموز.