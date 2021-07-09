مسؤول أوروبي سابق: وجود اتفاقية أوروبية صينية "في الثلاجة" أمر مؤسف

قال الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، في منتدى على الإنترنت، إن اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي سيتم تناولها مرة أخرى "عاجلا أم آجلا".

وصف فان رومبوي، خلال قمة خضراء بين الصين والاتحاد الأوروبي، وجود الاتفاقية الاستثمار التي أبرمت من حيث المبدأ بين الاتحاد الأوروبي والصين في ديسمبر/كانون الأول 2020، "في الثلاجة" بالأمر المؤسف، وقال:

عاجلا أم آجلا يجب إخراجها من هناك.

وأضاف، بحسب ما نقلته وكالة "شينخوا": "أن ذلك يمثل عنصرا أساسيا لاستعادة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين". كان البرلمان الأوروبي قد اعتمد قرارا في مايو/أيار يطلب من الصين رفع العقوبات المفروضة على المشرعين الأوروبيين قبل أن تمضي اتفاقية الاستثمار بين الصين وأوروبا قدما".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في مايو: إن "الصين فرضت عقوبات على كيانات وأفراد ذوي صلة من الاتحاد الأوروبي يقومون بشكل خبيث بنشر أكاذيب ومعلومات مضللة متعلقة بشينجيانغ".

وذكر تشاو: أن "الصين مخلصة في دفع العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي لكنها ستحمي بحزم سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية".

تجدر الإشارة إلى أن الصين والاتحاد الأوروبي أكملا المفاوضات في أواخر العام الماضي بشأن اتفاقية الاستثمار بعد سنوات من المحادثات.