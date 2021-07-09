إيران: أمريكا أنقذت نفسها بخروجها من أفغانستان

قال رسول موسوي، مساعد وزير الخارجية مدير عام شؤون آسيا الجنوبية في الخارجية الإيرانية، إن أمريكا أنقذت نفسها بخطة خروجها من أفغانستان.

ونقلت وكالة "إرنا" عن موسوي، صباح اليوم الجمعة، أن البيت الأبيض أدرك حقيقة هزيمة العسكريين الأمريكيين في أفغانستان، حتى سعت واشنطن إلى إنقاذ نفسها بالخروج من هذا البلد، وكذلك بدء المفاوضات مع حركة "طالبان"، بعدما اتخذت من مفهوم "مكافحة الإرهاب" ذريعة لتوسيع أهدافها والهجوم على أفغانستان.

وشدد موسوي على أن الإدارات الأمريكية المختلفة عملت على اختبار استراتيجياتها المختلفة خلال 20 عاما، بعدما حولوا أفغانستان إلى ساحة اختبار لأنواع أسلحتهم المختلفة، لكنهم تكبدوا الهزيمة هناك، وهربوا دون مسؤولية، مستشهدا بخروج القوات الأمريكية من قواعدها في أفغانستان تحت جنح الظلام، وهو بمثابة ذروة الهزيمة، على حد وصفه.

وحذر رسول موسوي من أن أفغانستان على أعتاب حرب أهلية، وواشنطن تسعى إلى توسيع تلك الحرب فيها، وهو ما يسمح بإعادة انتشار تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا] والذي وجد فراغا للسلطة، مؤكدا أن إيران تبذل أقصى جهودها لدفع الأفغان للتوجه إلى المفاوضات، والعمل على عدم وقوع حروب أهلية في أفغانستان، مفيدا بأنه لا يوجد أي مبرر لتزويدهم بالمعدات والسلاح.

وأنهت الولايات المتحدة بالفعل، خروج أكثر من 90 في المئة من قواتها في أفغانستان، بحسب آخر البيانات من القيادة المركزية الأمريكية.

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" الأفغانية المتطرفة [المحظورة في روسيا]، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد، وانسحاب القوات الغربية منها.

وذكرت وكالة بلومبرغ في أوائل يوليو/ تموز الحالي، نقلاً عن مصادر، أنه على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان طلبت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من طاجيكستان وكازاخستان وأوزبكستان، تقديم إيواء مؤقت لحوالي 9 آلاف مواطن أفغاني كانوا قد قدموا مساعدة للولايات المتحدة.