باكو وموسكو تتفقان على خطة ترسيم الحدود

ذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الجمعة، بأن موسكو وباكو ناقشتا قضايا ترسيم الحدود بين البلدين، وتمت الموافقة على عدد من الوثائق.

وجاء في البيان : "ناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بمواصلة عملية الترسيم، وأقر الوثائق اللازمة لتنظيم وتسيير أعمال الترسيم الميداني. وسيستمر تركيب العلامات الحدودية وفقا لخطة عمل لجنة ترسيم الحدود الأذربيجانية الروسية المشتركة لعام 2021".

هذا وانعقدت الجلسة التاسعة للجنة ترسيم الحدود الأذربيجانية الروسية المشتركة في باكو في الفترة من 6 إلى 9 يوليو/تموز الجاري.

وجدير بالذكر أن الحدود بين روسيا وأذربيجان، أنشئت بموجب الاتفاق الموقع بين الجانبين في باكو يوم 3 أكتوبر/تشرين أول 2010. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الذي تم فيه تبادل الوثائق والتي جرى التصديق عليها يوم 18 يوليو 2011. ويبلغ طول الحدود البرية بين الدولتين 284 كم. وأكد ممثلو الطرفين أنه لا توجد قضايا خلافية على الحدود وتم التصديق على اتفاقيات الحدود من قبل برلماني البلدين.

وتم التوقيع على لوائح بإنشاء لجنة روسية - أذربيجانية مشتركة لترسيم الحدود في 15 مايو/أيار 2013 في موسكو وذلك في ختام الاجتماع الأول لهذه الهيئة. ووفقا لذلك، تقوم اللجنة، على وجه الخصوص، بتنظيم التصوير الجوي والأعمال الجيوديسية ورسم الخرائط ومراقبة تنفيذها. وتحدد الوثيقة علامات الحدود ومكان تركيبها، وقواعد نطق أسماء الأماكن بلغات الجانبين.