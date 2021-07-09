بكين تعلق على الدعوة الفرنسية لعدم الاعتراف بلقاحات "كورونا" الروسية والصينية

علقت الصين، اليوم الجمعة، على الدعوة الفرنسية بعدم الاعتراف بلقاحات "كورونا" الروسية والصينية.

وجاء هذا التعليق على لسان لناطق باسم ​وزارة الخارجية الصينية،​ وانغ وون بين، الذي قال، إن "​بكين​ تعتبر دعوة وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، لعدم الاعتراف بلقاحات كورونا الروسية والصينية غير مقبولة".

وأضاف وانغ وون بين قائلا: "نعارض بشدة تسييس المسائل الخاصة باللقاحات لا يجب أن تصبح هذه المسائل موضوعا للتدخل السياسي، لاسيما لا يجوز استخدامها لأي تلفيق سياسي".

وشدد المتحدث على أنه "يجب على بلدان العالم في ظروف مواجهة الجائحة السعي للتضامن بدلا من زرع الفتنة وتكثيف التناقضات"، مؤكدا أنه "أما مسألة الاعتراف باللقاحات فيجب أن تحلها الهيئات المسؤولة عن القضايا الصيدلانية".

وكان وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، دعا بلدان ​الاتحاد الأوروبي​ إلى عدم الاعتراف باللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المصنوعة في ​روسيا​ والصين.