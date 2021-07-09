حاكم ولاية قندهار الأفغانية ينفي سيطرة "طالبان" على المدينة

أعلن حاكم ولاية قندهار الأفغانية أن الوضع في المنطقة تحت السيطرة، بالرغم من محاولة دخول عناصر تابعة لحركة "طالبان" إليها.

وأشار الحاكم خلال حديثه لوكالة "سبوتنيك" إلى أن التقارير المنشورة بشأن سيطرة "طالبان" على قندهار لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن الجيش الأفغاني قام بصد هجومات للحركة التي أجربتهم على التراجع ووقف التقدم في المنطقة.

وفي وقت سابق، قال مصدر إعلامي أن عناصر "طالبان" دخلوا مدينة قندهار وتدور معارك مع الجيش الأفغاني في عدد من المناطق، وهناك خسائر في صفوف المدنيين.

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" الأفغانية الراديكالية، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت قبل ذلك، بدء سحب قواتها من أفغانستان في الأول من مايو/ أيار الماضي، وأنها بحلول 11 سبتمبر/ أيلول ستكمل الانسحاب بالتنسيق مع الحلفاء.