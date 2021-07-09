دعوات للدول الغنية لتخصيص 30 مليار دولار لمساعدة الدول الأشد فقرا في أفريقيا

دعت 4 دول أفريقية الدول الغنية لتخصيص ما لا يقل عن 30 مليار دولار من أموال صندوق النقد الدولي لاستثمارها في أفريقيا، لمساعدة بلدان القارة في مكافحة تأثيرات جائحة فيروس "كورونا" وتغير المناخ.

وحسب "رويترز"، حث وزراء المالية في غانا والكونغو وساحل العاج ونيجيريا في خطاب مفتوح إلى زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، أيضا الدول الثرية على زيادة الدعم لحملات التطعيم ضد "كوفيد-19" في الدول الأشد فقرا.

وقال الوزراء في الخطاب الذي نُشر اليوم الجمعة: "اجعلوا الإصدار الجديد الواعد من صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة متاحا في أقرب وقت ممكن وحددوا مسارا واضحا للمضي قدما صوب إعادة التخصيص وإعادة الإقراض بالحد الأقصى".

وتابعوا: "الحاجة الملحة الآن هي تسريع صرف حقوق السحب الخاصة لتحاشي تحول أزمة السيولة الحالية في الأسواق الناشئة إلى أزمة إعسار".

وكان صندوق النقد الدولي قد اتخذ خطوات لتفعيل مخصصات جديدة بقيمة 650 مليار دولار، هي الأكبر على الإطلاق، من احتياطي العملات لديه، أو ما يُعرف بحقوق السحب الخاصة. ومن المتوقع اكتمال العملية في أغسطس/آب المقبل.

جدير بالذكر أن التبعات الاقتصادية للجائحة قد فاقمت الضغوط المالية القائمة على عدد من الدول الأفريقية.