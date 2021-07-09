الهند تحث على الحد من العنف في أفغانستان

عبر وزير الخارجية الهندي سوبرامانيان جايشانكار، اليوم الجمعة، عن قلقه بشأن التطورات في أفغانستان، ودعا إلى الحد من العنف.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات وزير الخارجية الهندي، خلال مؤتمره الصحفي في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، قال خلاله، إن "الوضع في أفغانستان له تأثير مباشر على الأمن الإقليمي".

وزعمت حركة "طالبان" الأفغانية السيطرة على 169 منطقة في البلاد من أصل نحو 400، خلال الشهرين الماضيين، في أعقاب الانسحاب الأمريكي من البلاد، وسط تكتم وموقف غامض من حكومة كابول في الرد على تصريحات مسؤولي الحركة.

وقال المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "عدد المناطق التي استولى عليها المجاهدون بلغت 169 منطقة"، لافتًا إلى أنه "تم السيطرة بالفعل على 70 منطقة خلال الشهرين الماضيين، واستعادة 99 منطقة من قبضة القوات الحكومية من دون قتال".

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" الأفغانية، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد، وانسحاب القوات الغربية من البلاد.