الرئيس الأفغاني يصل إلى قاعدة "باغرام" الجوية بعد أسبوع من رحيل القوات الأميركية... صور

وصل الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى قاعدة "باغرام" الجوية، بعد أسبوع واحد من انسحاب القوات الأميركية منها، وذلك حسبما أفادت قناة "طلوع" نيوز المحلية.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب القناة التلفزيونية، فقد أصدر غني توجيهاته خلال الزيارة بتعيين موظفين لإدارة سجن "باغرام" المتواجد داخل القاعدة.

كانت القوات الأميركية قد رحلت عن قاعدة "باغرام" الجوية، التي تعتبر الأكبر في البلاد، في الثاني من شهر يوليو/ تموز الجاري، في إطار انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وكان قد أفاد مصدر لوكالة "سبوتنك"، اليوم الجمعة، أن مسلحي حركة "طالبان" دخلوا مدينة قندهار في جنوب أفغانستان، ويخوضون قتالا ضد القوات الحكومية، وهناك إصابات بين المدنيين.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "المعارك اندلعت في منطقة السجن المركزي، وتستمر الآن في منطقة السوق؛ حيث قُتل وجُرح عدد من المدنيين، لكن العدد الدقيق غير معروف".

وفي الوقت نفسه، نفذت وحدة خاصة من الجيش الأفغاني، بحسب مديرية الأمن الوطني، عملية ضد "طالبان" (المحظورة في روسيا) في عدة أجزاء من المدينة ليلاً، أسفرت عن مقتل تسعة مسلحين وإصابة اثنين آخرين.

وتجري مواجهات في أفغانستان، بين القوات الحكومية ومسلحي "طالبان"، الذين استولوا على مناطق كبيرة في المناطق الريفية وشنوا هجوماً على المدن الكبيرة. ويأتي التصعيد وسط انسحاب القوات الأميركية، الذي وعدت واشنطن بإكماله بحلول 11 أيلول/سبتمبر القادم.

وأفيد اليوم الجمعة، 9 تموز/يوليو، أنه بالإضافة إلى المعابر الحدودية التي تم الاستيلاء عليها بالفعل مع طاجيكستان، سيطرت "طالبان" على نقاط التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

President Ghani visited the Bagram Airfield this morning, the Presidential Palace said, days after it was handed over to the Afghan forces.



In this visit, Ghani directed the formation of a team to appoint "professional staff" for the management of Bagram prison, the Palace said. pic.twitter.com/uLhUMLCvt1 — TOLOnews (@TOLOnews) July 9, 2021

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم لمكتب السياسي لحركة "طالبان"، محمد نعيم، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الدول المجاورة لأفغانستان لا داعي لأن تقلق بشأن الأمن على حدودها. وبالإضافة إلى ذلك، وعدت حركة "طالبان" أن تعمل المعابر الحدودية بين أفغانستان والدول المجاورة كالمعتاد.