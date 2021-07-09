ماذا دار في أول مكالمة هاتفية بين بينيت وجونسون

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، هاتفيا، مع نظيره البريطاني بوريس جونسون في أول مكالمة من نوعها منذ تولي الأول مهام منصبه في 13 من شهر يونيو/حزيران الماضي.

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية "شكر بينيت جونسون على تهنئته بتشكيل الحكومة في إسرائيل، ورحب الجانبان بالعلاقات الدافئة والتعاون بين إسرائيل وبريطانيا في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك القضايا الأمنية".

وفيما يتعلق بالتعامل مع أزمة كورونا، ناقش بينيت وجونسون استراتيجية البلدين واتفقا على التعاون المستمر. بالإضافة إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء البريطاني نظيره الإسرائيلي إلى زيارة لندن.