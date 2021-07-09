مقتل 52 شخصا في حريق بمصنع للعصائر في بنغلادش

قال مسؤولون في بنغلادش، اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 52 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون وسط مخاوف من أن يكون آخرون محاصرين بعد اندلاع حريق هائل في مصنع لتصنيع العصائر، في أحدث حريق بمنشأة صناعية في البلاد.

واندلع الحريق مساء أمس الخميس في الطابق الأرضي من المصنع المؤلف من ستة طوابق في ضاحية نارايانجانج على بعد 20 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة داكا والذي تديره شركة هاشم للأغذية والمشروبات وهي وحدة تابعة لمجموعة ساجيب المتعددة الجنسيات. ويصنع المصنع عصائر فاكهة المانجو تحت العلامة التجارية شيزان.

▶️ Firefighters battled against a huge blaze that killed dozens and gutted a food and beverage factory outside Bangladesh’s capital.



👉 Fire in Food Factory in Bangladesh Kills Dozens https://t.co/H4FrL10ChR pic.twitter.com/iekHQDA0c8 — The Voice of America (@VOANews) July 9, 2021

وقال مسؤول إداري في ضاحية نارايانجانج لـ "رويترز"، عبر الهاتف، من مسرح الحادث: "ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعدما قفزوا من النوافذ هربا من الحريق وتم انتشال 49 جثة متفحمة حتى الآن".

A fire at a Bangladesh juice factory killed at least 52 people, including some workers who jumped from the building to escape.



Many others are feared trapped inside and families protested slow police response. Factory disasters are common due to poor government safety standards. pic.twitter.com/GXUyyhkPtu — AJ+ (@ajplus) July 9, 2021

وأضاف أن سبب الحريق لم يعرف بعد.