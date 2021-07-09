أوكسفام: وفيات المجاعة حول العالم تفوق وفيات فيروس "كورونا"

قالت منظمة أوكسفام الخيرية الدولية في تقرير لها، اليوم الجمعة، إن المجاعة أدت إلى وفاة أشخاص أكثر من أولئك الذي لقوا حتفهم نتيجة جائحة (كوفيد-19).

موسكو – سبوتنيك. كما رجحت أن 11 شخصا يتوفون كل دقيقة من الجوع، بينما يتسبب فيروس "كورونا" المستجد في وفاة 7 أشخاص في الدقيقة حول العالم.

وأشارت منظمة "أوكسفام" في تقريرها إلى أنه "يموت في الوقت الحالي 11 شخصا على الأرجح كل دقيقة حول العالم بسبب الجوع الحاد المرتبط بثلاث حالات قاتلة من النوع "سي": وهي الصراع و(كوفيد-19) وأزمة المناخ".

ولفتت إلى أن "هذا المعدل يفوق معدل الوفيات الحالي الناتجة عن فيروس "كورونا" المستجد، والذي يبلغ 7 أشخاص في الدقيقة".

ولفتت المنظمة الخيرية إلى أن

"الصراع كان المحرك الأكبر الوحيد للمجاعة منذ تفشي الوباء، وأنه على الرغم من الأموال الضخمة الموجهة لمكافحة تأثير (كوفيد-19)، فقد زاد الإنفاق العسكري على مستوى العالم بمقدار 51 مليار دولار، وهو ما يزيد عما قدرته الأمم المتحدة لمنع الناس من الجوع بستة أضعاف ونصف".

وحذرت "أوكسفام" في تقريرها أنه "بشكل عام يعيش 155 مليون شخص حول العالم الآن في مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي، (بزيادة 20 مليون عن العام الماضي)، وأن اثنين من كل ثلاثة من هؤلاء الأشخاص يعانيان من الجوع في المقام الأول لكون أن بلدهم في حالة حرب".

كما أشارت "أوكسفام" في بيانها إلى أن "الحرب والعنف تسببا في أكبر عدد من حالات النزوح الداخلي في التاريخ، وهو ما أجبر 48 مليون شخصا على الفرار من ديارهم بحلول نهاية العام الماضي 2020".

وتدعو المنظمة الخيرية "أوكسفام" في تقريرها "الحكومات إلى وقف صراعاتها بدلا من الاستمرار في تأجيج الجوع الكارثي، وإلى ضمان وصول وكالات الإغاثة إلى المحتاجين لتجنب الوفيات غير الضرورية".

كما ناشدت "أوكسفام" الحكومات المانحة "بتمويل النداء الإنساني للأمم المتحدة من أجل المساعدة في إنقاذ الأرواح"، وطالبت مجلس الأمن "بمحاسبة أولئك الذين يستخدمون الجوع كسلاح حرب".