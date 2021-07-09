بلينكن يبحث مع نظيره الباكستاني ملفي أفغانستان ومكافحة "كوفيد-19"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، ناقش خلالها الطرفان التقدم المحرز بعملية السلام في أفغانستان والجهود المشتركة لمكافحة جائحة "كوفيد -19".