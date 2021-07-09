"مايكروسوفت" توزع 200 مليون دولار مكأفأة على موظفيها لتحملهم ضغوط الوباء

قررت شركة "مايكروسوفت" منح موظفيها مكافأة، قدرها 1500 دولار لكل واحد منهم، لمساعدتهم في جهود تخطي الوباء، قائلة في مذكرة داخلية إن المكافأة لمرة واحدة "تقدير لهم عن السنة المالية الفريدة والصعبة التي تجاوزوها للتو".

وأعلنت كاثلين هوجان، كبيرة مسؤولي الموظفين بالشركة، عن الهدية للموظفين يوم أمس الخميس، ومن المقرر أن تنطبق على جميع الموظفين المؤهلين في كل من الولايات المتحدة ودوليا، حسبما ذكر موقع "ذا فيرج".

تمنح الشركة هذه المكافأة لجميع الموظفين الذين تقل مستوياتهم الوظيفية عن نائب رئيس "مايكروسوفت"، والذين انضموا في أو قبل 31 مارس/ آذار عام 2021، بما في ذلك العاملين بدوام جزئي والعاملين بأجر بالساعة.

لدى "مايكروسوفت" أكثر من 175 ألف موظفا في جميع أنحاء العالم، لكن موظفي شركات "لينكد إن" و"غيت هاب" و"زيني ماكس" غير مؤهلين للحصول على المكافأة، رغم امتلاك "مايكروسوفت" لهذه الشركات الثلاث.

نتيجة لذلك، فإن إجمالي التكلفة الناجمة عن هذه المكافأة ستبلغ قيمتها نحو 200 مليون دولار، أو ما يعادل ربح أقل من يومين بالنسبة للشركة.

يأتي ذلك في أعقاب مكافآت مماثلة للموظفين في شركات كبرى خلال العام الماضي، بما في ذلك منح "فيسبوك" لموظفيها البالغ عددهم 45 ألف موظف مبلغ 1000 دولار لكل منهم، ومكافأة "أمازون" بقيمة 300 دولار للعاملين في الخطوط الأمامية.

كما منحت شركة "بي تي" البريطانية للاتصالات موظفيها البالغ عددهم 60 ألف موظف 1500 إسترليني لكل منهم (حوالي 2000 دولار)، ومنحت "ڤوكس ميديا" للموظفين مكافأة قدرها 1000 دولار في أواخر العام الماضي.