زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة رشت في طاجيكستان

ضرب زلزال قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، صباح السبت، مدينة رشت في طاجيكستان.

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال وقع على بعد 27 كيلومترا شرقي المدينة، بحسب رويترز.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا وعلى بعد نحو 153 كيلومترا جنوب شرقي خوجند بطاجيكستان.