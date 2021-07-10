مصدر لـ"سبوتنيك": مجلس الأمن لا يخطط في الوقت الحالي لأي اجتماعات بشأن هايتي

صرح مصدر في مجلس الأمن الدولي لوكالة "سبوتنيك"، صباح السبت، إن المجلس لا يخطط في الوقت الحالي لعقد أي اجتماعات بشأن هايتي.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المصدر عندما طُلب منه التعليق على طلب هايتي للمساعدة العسكرية بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس: "ليس من المقرر حتى يوم الجمعة أن يجتمع المجلس بشأن هايتي".

وفي وقت سابق، قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لوكالة "سبوتنيك" إن الأمم المتحدة تلقت طلب هايتي للمساعدة العسكرية في أعقاب اغتيال الرئيس مويز وأنها تدرس الخطاب.

وقال مكتب غوتيريش إن "إرسال القوات تحت أي ظرف من الظروف سيكون من اختصاص مجلس الأمن".

وطلبت هاييتي من كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة إرسال قوات للمساعدة في حماية البنية التحتية الرئيسية وضمان الأمن والنظام العام في هايتي بعد اغتيال الرئيس.

والأسبوع الماضي، أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء في هايتي، كلود جوزيف، اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس في مقر إقامته الخاص.

وقال جوزيف، في بيان، إن "مجهولين هاجموا سكن رئيس البلاد، جوفينيل مويس، خلال الليل وقتلوه بالرصاص، كما أصيبت السيدة الأولى خلال الهجوم".

يذكر أن مويس (53 عاما)، تولى رئاسة هايتي في 2017، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، التي جرت عام 2015، وتم إعادتها عام 2016، على خلفية عدم اعتراف المنافس بنتائج التصويت.