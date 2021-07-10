إسرائيل تتهم إيران بمحاولة استهداف مواطنيها في مناطق مختلفة من العالم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية، بأن أجهزة الأمن في إسرائيل رصدت نشاطات إيرانية مشبوهة لارتكاب اعتداءات ضد سياح إسرائيليين في أنحاء مختلفة من العالم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، اليوم السبت، أن "الأجهزة الأمنية في إسرائيل تعتقد أن عملاء إيرانيين هم الذين وضعوا يوم الخميس الماضي الحقيبة المشبوهة في مطار بروكسل الدولي في بلجيكا".

وأضافت أن ذلك "كان محاولة للتحقق من الإجراءات الأمنية تمهيدا لتنفيذ هجوم محتمل ضد مسافرين إسرائيليين".

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل إخلاء قاعتي مغادرة في مطار بروكسل، يوم الخميس، بعد العثور على حقيبة سفر مشبوهة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة أنه يجرى التحقيق فيما إن كان الحديث يدور عن محاولة إيرانية لجمع معلومات استخبارية.

وأوضحت أن أحد حراس شركة طيران "العال" الإسرائيلية هو من عثر على الحقيبة، التي كشفت التحقيقات أنها تخص سيدة من أصول إيرانية تقيم في بروكسل كانت على متن طائرة الخطوط الجوية القطرية المتجهة إلى الدوحة.

وأصدرت الشرطة البلجيكية تعليماتها للطائرة بالعودة إلى مطار بروكسل، حيث تم إنزال السيدة ذات الأصول الإيرانية واعتقالها، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وبعد تفتيش الحقيبة، لم يتم العثور على متفجرات فيها، ولكن فقط عبوات من الكحول.