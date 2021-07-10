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    مسلحون موالون لقوات الأمن الأفغانية يقاتلون ضد طالبان في كابول

    خبراء: طالبان سوف تستولي على أفغانستان بأكملها

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    يعتقد الخبراء الذين قابلتهم وكالة "سبوتنيك" أن حركة "طالبان" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) ستحاول الاستيلاء على كامل أراضي أفغانستان، ولن يكون هناك مكان للقيم الغربية في البلاد.

    وردت تقارير، الجمعة 9 يوليو/ تموز، عن دخول مقاتلي "طالبان" قندهار، المركز الإداري للإقليم الذي يحمل نفس الاسم وأكبر مدينة جنوبي أفغانستان. في وقت سابق من اليوم، أفيد أنه بالإضافة إلى المعابر الحدودية التي تم الاستيلاء عليها بالفعل مع طاجيكستان، سيطر مقاتلو طالبان على نقاط التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

    وقال بيير إنرو، مستشار عسكري وأمني بارز سابق في الناتو: "في نهاية المطاف، ستستولي طالبان على البلد بأكمله، حتى لو احتفظت الوحدات الخاصة التابعة لحكومة كابول، المدربة جيدًا من قبل الأمريكيين، بجزء من الأراضي في أيدي مجموعات القوة ذات التوجه الغربي".

    ووفقًا له، فإن الوضع الحالي في أفغانستان يمكن مقارنته تمامًا بالوضع في فيتنام في مارس 1973 ، عندما غادرت آخر القوات الأمريكية البلاد. "لا أعتقد أن حكومة كابول الرسمية للرئيس أشرف غني ستكون قادرة على السيطرة على البلاد بعد مغادرة آخر جندي أمريكي في سبتمبر/أيلول من هذا العام. جيش كابول الرسمي غير مجهز نسبيًا ويفتقر إلى الذخيرة ويبدو أن معنوياته منخفضة للغاية. وأشار الخبير إلى "بعد قرابة 20 عاما من وجود القوات الغربية في البلاد". وأضاف أنه على الرغم من أن الجيش الأفغاني يحاول الدفاع عن المدن الرئيسية، إلا أن طالبان يمكن أن تسيطر عليها بسرعة كبيرة.

    في الوقت نفسه، أشار إنرو إلى أن أوروبا غير قادرة الآن على التأثير على الوضع في أفغانستان. وقال "هذه مواجهة أفغانية بحتة والفائزون معروفون بالفعل. لا أعتقد أنه سيكون هناك بالفعل الكثير من المفاوضات". وبحسب الخبير، إذا أنشأت طالبان إمارة في الأراضي المحتلة، فلن يكون هناك مكان للقيم الغربية. وقال "انظروا فقط إلى الوضع قبل 11 سبتمبر، كل شيء سيكون على حاله بالضبط، بدون أي" قيم غربية".

    يوافق لويس لو هاردي دي بوليو، الأستاذ في كلية العلوم السياسية في الجامعة الكاثوليكية في لوفان، على أن "هنا لا يوجد مكان للقيم الغربية". في الوقت نفسه، لا يتوقع أن توقف طالبان الهجوم قبل أن تستعيد السيطرة على البلاد بالكامل، وهو أمر مرجح تمامًا.

    بالإضافة إلى ذلك، اتفق الخبراء على أن المشاكل الإنسانية يمكن توقعها داخل أفغانستان وخارجها، بما في ذلك زيادة تدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة وأوروبا. كما شككوا في إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية بين الدول الأوروبية وطالبان.

    انظر أيضا:

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