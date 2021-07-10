ملايين الحشرات تتجه إلى ويمبلي للمشاركة في نهائي يورو 2020

التقطت رادارات الرصد الجوي البريطاني، يوم أمس الجمعة، صورا لعدد لا يحصى من الحشرات الطائرة تتجه نحو شمال غربي لندن في ويمبلي، والتي ظهرت في البداية وكأنها أمطار.

تم رصد الملايين من النمل الطائر بواسطة رادارات الرصد الجوي وهي تتجه إلى ويمبلي، حيث ستقام المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020، بين الفريق الإنجليزي والفريق الإيطالي، يوم غد الأحد، وفقا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز".

إن وجود النمل الطائر ليس غريبا في الملاعب الرياضية، ومن المعروف أن النمل الطائر يتكاثر في الفترة بين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول إذا كانت الظروف ملائمة.

وقال أستاذ الاتصال العلمي بجامعة "غلوسيسترشاير"، ومساعد في الجمعية الملكية لعلم الحشرات، آدم هارت: إن أسراب اليوم كانت مجرد بداية موسم النمل هذا العام.

وأضاف: "إذا كانت الظروف مواتية يوم الأحد، فقد يكون هناك أكثر من ثلاثة أسود على قمصان اللاعبين في ويمبلي وجميع أنحاء البلاد".

Our radar is picking up more than just #rain this morning – it's actually insects!



Whilst there are a few rain showers, many of the echoes are in fact insects 🐜#FlyingAnts #FlyingAntDay pic.twitter.com/ZWEyaxTnkD — Met Office (@metoffice) July 9, 2021

وقالت كيرستي مكابي، عالمة الأرصاد الجوية لقناة "سكاي نيوز"، إنه عادة، يتم تصفية الإشارات من كائنات مثل الحشرات بواسطة شبكة رادارات الطقس التابعة لمكتب الأرصاد الجوية. ولكن في أيام النمل الطائر، تكون الأسراب كبيرة جدًا بحيث يمكنها السيطرة على الإشارة.

وتابعت: "لحسن الحظ، لا يستمر الالتباس لفترة طويلة، لأن انعكاس النملة يختلف نوعًا ما عن انعكاس قطرة المطر، مما يؤدي إلى تشويش على الرادار.

وأضافت: "وبعد فحص سريع لصور الأقمار الصناعية ومقاييس المطر ووسائل التواصل الاجتماعي، سرعان ما تم الكشف عن النمل الطائر".

وأضاف البروفيسور هارت: "من المثير أن نرى أولى أحداث "النمل الطائر" الكبيرة التي ستستمر خلال الصيف، على عكس النمل العامل عديم الأجنحة الذي نراه عادة، فإن النمل الطائر له أجنحة وهو أكبر قليلاً".

وتابع: "غالبًا ما يغادر الأعشاش التي نشأ فيها في أيام دافئة مع رياح خفيفة، قبل حلول هطول الأمطار مباشرة، ويتزاوج في الهواء".