الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان.

وقال أدرعي في تغريدة له على حسابه في "تويتر" إنه تم ضبط 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر.

إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان هي الأكبر منذ سنوات: ضبط 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر https://t.co/pD5iXryVhr — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 10, 2021

وأشار أدرعي إلى أن عملية التهريب هذه تعد الأكبر منذ سنوات.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن استطلاعات الجيش الإسرائيلي رصدت مشتبه بهم ينقلون حقائب من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة قرية الغجر.