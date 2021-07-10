الرئيس الأفغاني مستنكرا تصاعد وتيرة العنف: كل يوم يقتل نحو 400 أفغاني في جميع أنحاء البلاد

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، في خطاب جماهيري بإقليم خوست، مستنكرا تصاعد وتيرة العنف "كل يوم يقتل ما بين 300 إلى 400 أفغاني في جميع أنحاء البلاد فمن يستفيد من عمليات القتل هذه؟".

كابول - سبوتنيك. وتابع غني "الحكومة الأفغانية بذلت جهودًا كبيرة من أجل السلام وتريد السلام، لكن طالبان استمرت في استخدام العنف، وعليهم الدخول في محادثات سلام وعدم تدمير بلادهم بأمر من الأجانب".

وأشار غني إلى أن "طالبان مسؤولة عن إطالة أمد الحرب، ويجب سؤال طالبان عمن يقاتلون، وإذا انهارت أفغانستان وقتل الأفغان، فمن المستفيد؟".

وأعلنت حركة طالبان [المحظورة في روسيا] على مدار الأسابيع الماضية السيطرة على عدد كبير من المناطق، وكذلك على معدات وذخائر للقوات الأفغانية، فضلا عن أسر عدد من أفراد القوات الأمنية في عدد من الولايات، وذلك في ظل انسحاب القوات الأميركية من البلاد.

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" الأفغانية المتطرفة في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد، وانسحاب القوات الغربية من البلاد.