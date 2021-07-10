بوريس جونسون يشجع فريق بلاده بطريقته الخاصة من أمام بيته

قبيل بدء مباراة بطولة نهائي أوروبا 2020 لكرة القدم، بيوم واحد، التي ستجمع بين إنجلترا وإيطاليا، قام رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بتزيين واجهة منزله بأعلام بلاده تشجيعا لفريق الأسود الثلاثة.

وظهر جونسون وهو يحمل علم إنجلترا بالتوازي مع رقم 10 على باب منزله، في إشارة منه إلى تسجيل أهداف الفوز بالبطولة النهائية والتي يعوّل على الظفر بها المنتخب البريطاني منذ كأس العالم 1966، وفقا لما نقلته صحيفة "ذي صان" البريطانية.

كما أظهر جونسون دعمه للفريق من خلال الدبوس الذي يحمل شارة العلم على بدلته.

How it started How it's going pic.twitter.com/SYVzcL2etd — Parody Boris Johnson (@BorisJohnson_MP) July 9, 2021

ويستعد جونسون لمنح البريطانيين يوم عطلة رسمية إذا حقق الفريق البريطاني فوزا وظفر بكأس البطولة الأوروبية 2020 و"أعادها للوطن".

“I don’t believe in gestures” latest update. pic.twitter.com/lQhUuGVmUz — David Schneider (@davidschneider) July 9, 2021

وقد وقع أكثر من 346000 شخص على عريضة تطالب بإجازة من العمل يوم الاثنين، مطالبين بمنح يوم عطلة في حال الفوز، واعتبروا أنه "سيكون من المفيد ومن المعقول منح البلاد يوم عطلة في اليوم التالي إذا فازت إنجلترا".

تخطط المدارس والشركات بالفعل لفتح أبوابها في وقت متأخر من يوم الإثنين للسماح للجماهير بالاحتفال في وقت متأخر من اللّيل.

يشار إلى أن المنتخب الإنجليزي سيلتقي نظيره الإيطالي، مساء غد الأحد، على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، في أول نهائي كبير للمنتخب الإنجليزي.