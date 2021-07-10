الرئيس التركي ينشد أغنية تراثية مع الشباب... فيديو

أنشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أغنية من التراث الشعبي خلال وجوده في ديار بكر.

نشرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أمس الجمعة، مقطع الفيديو لإنشاد الرئيس التركي خلال لقائه مجموعة من شباب ولاية ديار بكر.

#أردوغان ينشد أغنية تراثية تركية مع شباب #ديار_بكر

خلال حضوره تجمعا شبابيا في ولاية ديار بكرhttps://t.co/4YcI0X9LU6 pic.twitter.com/TYE9Jow5AY — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 9, 2021

ويردد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أغنية "كونول داغي"، التي غناها الفنان التركي نشأت إرتاش، وذلك في حضور التجمع الشبابي بمنطقة أتش قلعة.